ВСУ взломали слабые места обороны РФ на Южном фронте 28.07.2023, 13:00

Стало известно, откуда выбьют россиян после Старомайорского.

27 июля Силы обороны Украины освободили село Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах.

Какие перспективы после этого открываются перед ВСУ, в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович:

— Освобождение Старомайорского, скорее всего, заставит россиян отойти уже к Урожайному — это соседний населенный пункт.

Далее, перед Старомлиновкой, есть еще один населенный пункт — Завитне Бажання. То есть основной опорник у [россиян] в Старомлиновке, но говорят о том, что Завитне Бажання также существенно у них укреплено.

Поэтому сейчас надо будет смотреть, как дальше наши будут вести себя. Во-первых, отойдет ли противник от Урожайного, и во-вторых, какие резервы будут вводиться в бой как с той стороны, так и с другой, [украинской].

Со Старомлиновкой может быть трудно, но говорят, что это основной опорный пункт.

Это выгодное очень направление.

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