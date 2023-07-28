Кристина Тимановская завоевала серебряную медаль на чемпионате Польши 28.07.2023, 13:06

Награда досталась ей по итогам женского забега на 100 метров.

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская выиграла серебряную медаль на чемпионате Польши по легкой атлетике. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

«Мой второй чемпионат Польши и второе серебро в не самых лучших погодных условиях, но я рада, что такие секунды появляются на табло при 18 градусах и ветре», – написала Тимановская.

Награда досталась ей по итогам женского забега на 100 м. Белоруска показала результат 11.26 секунды, уступив лишь Эве Свободе (11.08 секунд).

Напомним, что в 2021 году Кристина Тимановская принимала участие в Олимпийских играх в Токио, она входила в состав белорусской национальной сборной. Когда спортсменка отказалась бежать не свою дистанцию, а еще и рассказала об этом в социальных сетях, раскритиковав белорусских спортивных чиновников, ее попытались силой вернуть в Беларусь.

Однако бегунья обратилась в местную полицию и СМИ и заявила, что боится возвращаться в Беларусь из-за угрозы репрессий. После этого Кристина поехала в Польшу, где получила гуманитарный вид на жительство, а позже и гражданство.

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