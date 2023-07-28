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Кристина Тимановская завоевала серебряную медаль на чемпионате Польши

  • 28.07.2023, 13:06
Кристина Тимановская завоевала серебряную медаль на чемпионате Польши

Награда досталась ей по итогам женского забега на 100 метров.

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская выиграла серебряную медаль на чемпионате Польши по легкой атлетике. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

«Мой второй чемпионат Польши и второе серебро в не самых лучших погодных условиях, но я рада, что такие секунды появляются на табло при 18 градусах и ветре», – написала Тимановская.

Награда досталась ей по итогам женского забега на 100 м. Белоруска показала результат 11.26 секунды, уступив лишь Эве Свободе (11.08 секунд).

Напомним, что в 2021 году Кристина Тимановская принимала участие в Олимпийских играх в Токио, она входила в состав белорусской национальной сборной. Когда спортсменка отказалась бежать не свою дистанцию, а еще и рассказала об этом в социальных сетях, раскритиковав белорусских спортивных чиновников, ее попытались силой вернуть в Беларусь.

Однако бегунья обратилась в местную полицию и СМИ и заявила, что боится возвращаться в Беларусь из-за угрозы репрессий. После этого Кристина поехала в Польшу, где получила гуманитарный вид на жительство, а позже и гражданство.

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