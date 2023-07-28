Лукашенко назначил двух новых министров 7 28.07.2023, 13:26

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Диктатор сменил и руководителей ряда предприятий.

Сегодня Лукашенко назначил министров транспорта и ЖКХ. Как сообщает пресс-служба диктатора, назначен и ряд других чиновников и управленцев.

Министром транспорта и коммуникаций стал Алексей Ляхнович, который ранее был первым заместителем. Предыдущий министр Алексей Авраменко внезапно скончался в начале июля.

Министром жилищно-коммунального хозяйства стал Геннадий Трубило, ранее также бывший первым заместителем. Кресло министра ЖКХ было свободным с конца мая, когда Андрея Хмеля решили перевести на должность председателя Гродненского горисполкома.

Игорь Брыло отправлен помощником Лукашенко в Витебскую область. Нового министра сельского хозяйства на его место пока не назначили.

Кроме того, Лукашенко дал согласие на следующие назначения:

Голубева Юрия - ректором Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина;

Жебина Олега — генеральным директором ОАО «Нафтан»;

Осипенко Виталия — генеральным директором ОАО «СветлогорскХимволокно»;

Бевзюка Алексея— директором ОАО «Агат — системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»;

Буянова Олега — генеральным директором республиканского унитарного производственно-торгового предприятия «Оршанский льнокомбинат»;

Алексея Юрия — генеральным директором РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»;

Ромашко Андрея — заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;

Коржицкого Дениса— первым заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям;

Рагусского Виктора— заместителем председателя Минского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ);

Лободинского Сергея — членом Брестского облисполкома;

Богдан Елены— заместителем государственного секретаря — членом «постоянного комитета» «союзного государства».

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