Фронт прорван: после освобождения Старомайорского ВСУ наступают на Урожайное 2 28.07.2023, 13:32

5,416

Россияне паникуют из-за штурма украинских военных.

После освобождения Старомайорского украинские войска начали проявлять активность вокруг поселка Урожайное. Российским пропагандистским каналам очень тревожно за поселок Урожайное на Донбассе. Силы обороны Украины вплотную к нему приблизились и готовятся к штурму.

Об этом сообщил, в частности, оккупационный батальон «Восток» ВС РФ, который орудует на данном направлении, передает dialog.ua.

Урожайное находится примерно в 1 км восточнее села Старомайорского, освобождение которого украинской армией было подтверждено 27 июля. Данные населенные пункты разделены рекой Мокрые Ялы.

Оккупанты уверяют, что Силы обороны Украины, которые закрепились в Старомайорском, уже примеряются к Урожайному. Судя по всему, готовится освобождение данного населенного пункта.

«Закрепившись на Старомайорском, противник начал кружить вокруг Урожайного, всю ночь прощупывая нашу оборону вылазками отдельных групп», - сообщили оккупанты.

Они ожидали, что Силы обороны пойдут в наступление в 4 утра, но не дождались.

Отметим, что украинские военные в ходе контрнаступления действуют крайне осторожно, сохраняя личный состав. Вероятно, они сначала добьются полной деморализации российской группировки в Урожайном ударами артиллерии и БПЛА и только после этого туда пойдут штурмовые группы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».