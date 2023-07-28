Фронт прорван: после освобождения Старомайорского ВСУ наступают на Урожайное

Фронт прорван: после освобождения Старомайорского ВСУ наступают на Урожайное2
- 28.07.2023, 13:32
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Россияне паникуют из-за штурма украинских военных.
После освобождения Старомайорского украинские войска начали проявлять активность вокруг поселка Урожайное. Российским пропагандистским каналам очень тревожно за поселок Урожайное на Донбассе. Силы обороны Украины вплотную к нему приблизились и готовятся к штурму.
Об этом сообщил, в частности, оккупационный батальон «Восток» ВС РФ, который орудует на данном направлении, передает dialog.ua.
Урожайное находится примерно в 1 км восточнее села Старомайорского, освобождение которого украинской армией было подтверждено 27 июля. Данные населенные пункты разделены рекой Мокрые Ялы.
Оккупанты уверяют, что Силы обороны Украины, которые закрепились в Старомайорском, уже примеряются к Урожайному. Судя по всему, готовится освобождение данного населенного пункта.
«Закрепившись на Старомайорском, противник начал кружить вокруг Урожайного, всю ночь прощупывая нашу оборону вылазками отдельных групп», - сообщили оккупанты.
Они ожидали, что Силы обороны пойдут в наступление в 4 утра, но не дождались.
Отметим, что украинские военные в ходе контрнаступления действуют крайне осторожно, сохраняя личный состав. Вероятно, они сначала добьются полной деморализации российской группировки в Урожайном ударами артиллерии и БПЛА и только после этого туда пойдут штурмовые группы.