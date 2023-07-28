Многодетного отца из Борисова задержали после беседы в чат-рулетке со стукачом-дальнобойщиком 12 28.07.2023, 13:37

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Юрий Комар

Провокатор во время стрима представился украинцем.

Силовики задержали жителя Борисова после стрима в чат-рулетке с провокатором-дальнобойщиком Юрием Комаром. Об этом 28 июля сообщил приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Во время стрима Юрий Комар представился украинцем и поинтересовался у семейной пары, поддерживают ли они Украину. Супруги ответили, что поддерживают и ждут, когда в Беларусь придут полк Кастуся Калиновского и «другие ребята».

Сообщается, что мужчину задержали, а его жену с четырьмя детьми «пока оставили дома».

Напомним, мозырянин Юрий Комар занимается тем, что через чат-рулетку выходит на связь с другими белорусами, выдает себя за жителя Украины и провоцирует их делать резкие высказывания о политической ситуации в нашей стране и о российской военной агрессии. Полученные таким способом видео он выкладывает в свой канал на YouTube. Известно несколько случаев, когда провокации Комара привели к задержанию беседовавших с ним белорусов.

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