Российский «Панцирь» рухнул на село под Москвой 3 28.07.2023, 13:43

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Обломок ПВО повис на бельевой веревке в 5 км от воинской части.

Рано утром 28 июля на юго-западе от Москвы гремели взрывы. ВС РФ сбивали украинский беспилотник, который, предварительно, летел к воинской части. Об этом сообщил российский оппозиционный ресурс ASTRA.

Первым о налете БПЛА сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил о сбитии российскими войсками «вражеского беспилотника». Вскоре информацию подтвердило Минобороны РФ, которое обвинило в атаке Украину. Согласно официальной версии, пострадавших при происшествии нет.

В ASTRA выяснили, что беспилотник был сбит над деревней Кукшево под Москвой, всего в 5 км от воинской части №86750.

По данным российского Telegram-канала Mash, для сбития беспилотника российские войска использовали зенитный ракетный комплекс «Панцирь».

Разгонный блок от его ракеты рухнул на село Марушкино, чудом никого не зацепив, а повиснув на бельевой веревке.

«О находке спасателям сообщили жители СНТ «Рассвет». На место оперативно прибыли спецслужбы, из ближайших домов эвакуировали 11 человек, среди которых пятеро детей. Место оцеплено, ждут взрывотехников, чтобы безопасно изъять и утилизировать найденное», - сообщил российский ресурс.

Ситуацию прокомментировал российский блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид) в блоге. Он констатировал, что у нынешней России нет обороны.

«Вопрос: летят ли они (БПЛА - ред.) непосредственно с территории Украины или их запускают где-то из РФ. В первом случае вопрос к системе ПВО, которая неспособна закрывать небо... Во втором случае вопросы возникают к ФСБ и военной контрразведке, которые не могут предотвратить проникновение ДРГ через границу», - написал эксперт.

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