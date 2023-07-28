В Беларуси запретили продавать популярный российский чай в пакетиках 28.07.2023, 13:56

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В нем обнаружили слишком много «живых организмов».

Три вида продукции от подмосковной компании «Императорский чай» с маркировкой Kӧnigin Herbarium запретили продавать в Беларуси, следует из данных Госстандарта. В чаях обнаружили слишком много живых организмов, передает zerkalo.io.

Запрещены к продаже чайные напитки в пакетиках под названиями «Красная поляна», «Чабрец и душица», а также «Приятная легкость». Причина — не соответствие нормам безопасности. Во всех трех чаях недопустимое наличие бактерий группы кишечных палочек, а также превышен допустимый уровень содержания плесени.

Поставила российские чайные напитки в Беларусь компания «Санта Ритейл». В продаже их не должно быть уже со 2 августа, также нельзя будет ввозить этот чай в страну.

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