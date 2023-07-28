«Баба Яга сжигает нашу технику по всей линии фронта» 2 28.07.2023, 14:04

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Пропагандисты бьют тревогу из-за новой проблемы в войсках РФ

Российский «военкор» и пропагандист Филатов рассказал о серьезной проблеме, с которой в последнее время столкнулись оккупанты на всей линии фронта. Речь идет об украинской «Бабе Яге», передает dialog.ua.

«Бабой Ягой» оккупанты прозвали украинские мультикоптеры, которые в мирное время используются для сельхозработ. ВСУ сейчас активно используют их для нанесения точечных ударов по технике и живой силе ВС РФ. И сделать с этим оккупанты ничего не могут.

«По всей линии фронта проблема - «Баба Яга». Это агродрон, который по ночам сжигает нашу технику. Технику приходится оттягивать подальше. Время подскока увеличивается», - рассказал оккупант.

Он уточнил, что украинские войска высокоточным оружием выбивают российскую артиллерию и живую силу, а малые штурмовые группы тем временем «отжимают» серую зону и продвигаются вперед.

Оперативно реагировать на эти штурмы оккупанты не могут, так как их тяжелая техника отведена в тыл из-под ударов «Бабы Яги».

Филатов даже объявил сбор на БПЛА «Мавик» для противодействия «Бабе Яге».

Данным дроном стоимостью 660 тысяч рублей он предлагает таранить украинские мультикоптеры, то есть использовать их в качестве расходного материала.

«Военкор» отметил, что по «Бабе Яге» можно работать и пулеметом, так как он не слишком быстрый. Однако ВСУ используют этот дрон в ночное время суток, а тепловизоров у оккупантов практически нет на передовой.

Ситуацию прокомментировал украинский военкор, журналист Юрий Бутусов.

«Какая-то дискредитация российской армии, ведь много лет российское телевидение подробно рассказывает, что российские системы РЭБ - лучшие в мире, способны посадить любой беспилотник. А тут какие-то агродроны громят «вторую армию в мире»! Видимо, Филатов решил таким образом развести россиян на деньги под видом сбора на «Мавик» для тарана агродронов», - написал журналист.

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