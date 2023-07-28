Белоруса с двумя беспилотниками задержали в Москве 28.07.2023, 14:06

3,574

В милицию о нем доложили прохожие.

В Москве вечером 27 июля на Колодезном переулке недалеко от парка Сокольники задержали 36-летнего гражданина Беларуси Владимира Кострюкова. Как сообщает российское издание ASTRA со ссылкой на свои источники, причиной задержания стали беспилотники.

По данным ASTRA, прохожие заметили у мужчины дроны и сообщили в полицию. В итоге полицейские доставили его в отдел.

У мужчины изъяли два квадрокоптера: Mavic mini 3 Pro и Mavic air 2.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».