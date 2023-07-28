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Белоруса с двумя беспилотниками задержали в Москве

  • 28.07.2023, 14:06
  • 3,574
Белоруса с двумя беспилотниками задержали в Москве

В милицию о нем доложили прохожие.

В Москве вечером 27 июля на Колодезном переулке недалеко от парка Сокольники задержали 36-летнего гражданина Беларуси Владимира Кострюкова. Как сообщает российское издание ASTRA со ссылкой на свои источники, причиной задержания стали беспилотники.

По данным ASTRA, прохожие заметили у мужчины дроны и сообщили в полицию. В итоге полицейские доставили его в отдел.

У мужчины изъяли два квадрокоптера: Mavic mini 3 Pro и Mavic air 2.

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