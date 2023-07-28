Названы пять продуктов, которые сочетаются с арбузом 28.07.2023, 14:24

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Нутрициолог дала важные рекомендации.

«АиФ» разбирался, с чем можно есть арбуз и дыню, а с чем — нельзя ни в коем случае. Второй список гораздо длиннее.

Основные сезонные фрукты конца лета — бахчевые, в начале августа официально стартует арбузный сезон, хотя и полосатые ягоды и дыни уже вовсю продают. Но в августе начинаются именно наши, российские фрукты.

Чаще всего мы едим арбузы и дыни соло. Просто нарезаем фрукты кусочками и съедаем в качестве десерта или даже самостоятельного перекуса.

Но такой способ поедания довольно быстро становится скучным. И хочется арбузы с чем-нибудь сочетать. Тогда варианты блюд ограничены только фантазией любителей арбузов и дынь: тут добавляют ветчину, там — рассольный сыр, брынзу или фету, кто-то делает салаты, некоторые сочетают арбузы с томатами. Нутрициолог Мария Клетанина объяснила aif.ru как и в каких сочетаниях лучше всего ставить на стол арбузы и дыни.

Чтобы питание было сбалансированным и не приносило дискомфорта, необходимо правильно сочетать продукты, которые употребляются в пищу. Арбуз и дыня очень полезны для организма, благодаря большому количеству витаминов и минералов таких, как витамины группы В, витамин С, железо и магний. А содержание растительной клетчатки значительно улучшает моторику кишечника и нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Салаты и прохладительные напитки — самое очевидное применение арбуза и дыни на кухне. Но так как арбуз и дыня очень специфические продукты, в больших количествах они могут вызывать диарею, вздутие и метеоризм, то лучше быть осторожным и не сочетать их с неподходящими продуктами.

Дело в том, что мякоть арбуза и дыни переваривается гораздо быстрее, чем другие продукты. Поэтому в сочетании с теми продуктами, что перевариваются не слишком быстро, эти фрукты могут вызвать брожение в кишечнике, неприятные ощущения. К примеру, классическое сочетание дыни с пармской или обычной сыровяленной ветчиной — из этой серии, оно нежелательно.

Поэтому наилучший вариант употребления и арбуза, и дыни — отдельно от других продуктов, за 1-2 часа до еды. Вот тогда эти продукты принесут максимум пользы. И не будет никакого дискомфорта или расстройства кишечно-желудочного тракта. Если вы, конечно, не съедите слишком много фруктов.

С чем можно сочетать

Дыня отлично сочетается с арбузом, а также с имбирем и мятой в прохладительном коктейле.

Арбуз можно употреблять с огурцами, а также апельсинами, лимонами и мятой в прохладительном напитке.

Нельзя вместе

Многие сочетают арбуз и дыню с фетой и брынзой, овечьим, козьим сыром. Лучше этого ни в коем случае не делать!

Особенно, если у вас есть хоть малейшие нарекания на работу желудочно-кишечного тракта, такие как вздутия, газообразования, тяжесть в животе.

Продукты, с которыми арбуз и дыню категорически нельзя сочетать: молочные и кисломолочные продукты, жирные продукты, жареная и соленая пища, хлебобулочные изделия, яйца, бобовые, мясо, рыба, крупа и алкоголь. В результате таких сочетаний нарушается микрофлора кишечника и пищеварение в целом, что и приводит к неприятным последствиям, таким как тяжесть, диарея и даже тошнота.

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