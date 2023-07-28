Доллар развернулся и вырос до недельного максимума
- 28.07.2023, 14:36
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Российский рубль опустился до недельного минимума.
Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал.
По итогам торгов, курс доллара вырос на 0,67% — до 3,0258 рубля.
Торги евро не проводились, курс этой валюты — 3,3341 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,41% — 3,3295 рубля за 100 российских рублей.
Курс юаня укрепился на 0,28% — 4,2221 рубля за 10 юаней.
Banki24.by отметили, что доллар развернулся и вырос до недельного максимума, а российский рубль опустился до недельного минимума.