Таможня рассказала, сколько будет стоить растаможка на примере газонокосилки 1 28.07.2023, 14:45

Сумма впечатляет.

Поездки за границу не обходятся без покупок. Ввозя тот или иной товар, многие задаются вопросом: придется его растаможивать или нет, а если придется, то сколько нужно платить.

Возьмем для примера такой сезонный товар как газонокосилка Hurricane, ввозится для личного пользования. Таможенный комитет Беларуси рассказал, какие таможенные пошлины и сборы придется заплатить.

Итак, вес товара составляет 38,6 кг, а стоимость – 50 долларов. В данном случае вес превышает установленную норму на 7,6 кг. По стоимости в предусмотренный лимит вписываемся.

Рассчитываем:

- таможенные пошлины, налоги: 7,6 кг 4 евро 3.0355 (курс евро) = 92,28 рублей;

- таможенный сбор: 10 рублей;

Итого: 92,28 + 10 = 102,28 бел. рублей.

Напомним, что с октября 2023-го в Беларуси собираются снизить в два раза порог беспошлинного ввоза товаров физлицами в ЕАЭС. Также планируется уменьшить допустимый вес перемещаемого товара.

Если сейчас беспошлинный лимит ввоза товара составляет сумму до 1000 евро и весом не более 31 кг, то после 1 октября этот лимит будет до 500 евро и весом не более 25 кг. Это что касается ввоза товаров при пересечении границы. Нормы по товарам для личного пользования, доставляемые перевозчиком или в международных почтовых отправлениях, планируется уменьшить и вовсе в 5 раз: до 200 евро и вес брутто не более 31 кг. Информацию об этом можно найти на сайте Государственного таможенного комитета.

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