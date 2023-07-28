Захарова не смогла сдержать смех после своих же слов о Путине 1 28.07.2023, 14:51

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Спикер МИД РФ озвучила абсурдный тезис.

Спикера МИД РФ Марию Захарову насмешило собственное объяснение о причинах ненависти украинцев к диктатору РФ.

Одиозная спикер МИД РФ Мария Захарова уверяет, что «в глубине души украинцы желают видеть своим президентом» диктатора РФ Владимира Путина. Озвучивая это, она не сдержала смех, передает dialog.ua.

Скандальное заявление Захарова сделала в интервью пропагандистскому ресурсу Russia Today.

«Они (украинцы - ред.) ненавидят, внешне ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом. Вот им такого нужно», - выдала российская спикер.

Говоря это, она смеялась.

Отметим, что в марте нынешнего 2023 года Центр Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива провели соцопрос среди украинцев.

С утверждением о том, что Путин является современным Гитлером, согласились 82 % опрошенных, еще почти 12 % сообщили, что «скорее согласны». И только 1% оказался не согласен.

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