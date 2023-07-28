Минчанина осудили на семь лет колонии за администрирование Telegram-канала района 2 28.07.2023, 14:56

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Евгений Верховодкин

По делу прошло не менее девяти судебных заседаний.

27 июля в Минском городском суде к семи годам колонии в условиях усиленного режима осудили 34-летнего политзаключённого минчанина Евгения Верховодкина. Его обвинили в администрировании Telegram-канала «Чижовка Чыжоўка (Семь чижей ИнфоПоле)», признанного «экстремистским формированием» 2 декабря 2022 года. Также его признали виновным в «призыве к санкциям». Евгения задержали в скором времени после признания ресурса «экстремистским формированием», сообщают правозащитники.

Евгения Верховодкина задержали во время «хапуна» в Чижовке 22 декабря 2022 года и поместили под стражу по ст. 342 Уголовного кодекса (участие в акциях протеста). Но теперь его судили за «призывы к санкциям» (ч. 3 ст. 361 УК) и «создание экстремистского формирования либо участие в нём» (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Интересно, что дело минчанина рассматривала печально известная судья Анжела Костюкевич, которая до недавнего времени работала в суде Заводского района Минска — в районе Евгения.

По информации правозащитников, по делу прошло не менее девяти судебных заседаний. На суде было много свидетелей, которые давали показания против него. Евгения обвинили в том, что он, администрируя канал, призывал выходить белoрусов на акции протеста, редактировал посты, после которых якобы на заводах были стачки и т.д.

Адрес для писем, денежных переводов и посылок: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2 Евгений Алексеевич Верховодкин.

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