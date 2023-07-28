Литва вслед за Польшей допустила полное закрытие границы с Беларусью 15 28.07.2023, 15:02

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Вильнюс озвучил условия.

МВД Литвы вслед за Польшей заявило о возможности закрытия границы с Беларусью в случае провокаций с участием российской ЧВК «Вагнер», передает LRT.

«Консультации [между странами по этому вопросу] реальны. Возможность закрытия границы существует», — заявил 28 июля вице-министр внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс.

Абрамавичюс обратил внимание на то, что 27 июля «представители польского правительства посетили границу с Беларусью» и «оценили угрозы».

Вместе с тем, по его мнению, едва ли Польшу могут запугать заявления Александра Лукашенко о группе вагнеровцев, «просящей разрешения <...> поехать в Варшаву, Жешув».

"Там идентифицировали около 1,2 тысячи вагнеровцев, которые находятся на территории Беларуси. Некоторые из них находятся вблизи границы, — сказал замглавы литовского МВД. — Как военная сила они не представляют особой опасности, как мне кажется. Но возможность провокации — да, она есть».

27 июля министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьски заявил, что Варшава не исключает «полной изоляции Беларуси», если посчитает, что «это правильный ответ на данный момент».

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