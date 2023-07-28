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СМИ: В Осиповичах построили новый ангар для ядерных «Искандеров»

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  • 28.07.2023, 15:16
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СМИ: В Осиповичах построили новый ангар для ядерных «Искандеров»

Опубликованы фото со спутников.

Белорусские военные завершили строительство ангаров для ракетных пусковых установок «Искандер», которые могут нести ядерные боеголовки, сообщает Федерация американских ученых.

Новый объект появился на существующей базе в Осиповичах в центральной части Беларуси (53.288, 28.642), где базируется 465-я ракетная бригада. Спутниковые снимки показывают, что строительство началось в октябре 2022 года и было завершено в апреле 2023 года.

В период с октября 2022 года по апрель 2023 года на белорусской военной базе в Осиповичах был построен новый гараж «Искандер».

На спутниковом снимке Maxar, сделанном 4 июля 2023 года, видны четыре 13-метровых пусковых установки «Искандер» (и/или транспортеры) и две машины поддержки меньшего размера за пределами гаража. Отсек для хранения ракет на одной из пусковых установок открыт.

Новый объект расположен всего в семи километрах от полигона (53.296, 28.536), где были впервые геолоцированы пусковые установки «Искандер», и всего в 12 километрах от склада оружия (53.317, 28.813), где может проходить потенциальная модернизация временного хранилища ядерных боеголовок.

Александр Лукашенко и Владимир Путин неоднократно сообщали о планах по оснащению белорусских пусковых установок «Искандер» средствами запуска российских ракет с ядерными боеголовками и строительству хранилища ядерного оружия в Беларуси. Они также заявляли, что Россия модернизирует некоторые белорусские военные самолеты для доставки ядерных бомб.

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