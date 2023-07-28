СМИ: В Осиповичах построили новый ангар для ядерных «Искандеров» 4 28.07.2023, 15:16

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Опубликованы фото со спутников.

Белорусские военные завершили строительство ангаров для ракетных пусковых установок «Искандер», которые могут нести ядерные боеголовки, сообщает Федерация американских ученых.

Новый объект появился на существующей базе в Осиповичах в центральной части Беларуси (53.288, 28.642), где базируется 465-я ракетная бригада. Спутниковые снимки показывают, что строительство началось в октябре 2022 года и было завершено в апреле 2023 года.

В период с октября 2022 года по апрель 2023 года на белорусской военной базе в Осиповичах был построен новый гараж «Искандер».

На спутниковом снимке Maxar, сделанном 4 июля 2023 года, видны четыре 13-метровых пусковых установки «Искандер» (и/или транспортеры) и две машины поддержки меньшего размера за пределами гаража. Отсек для хранения ракет на одной из пусковых установок открыт.

Новый объект расположен всего в семи километрах от полигона (53.296, 28.536), где были впервые геолоцированы пусковые установки «Искандер», и всего в 12 километрах от склада оружия (53.317, 28.813), где может проходить потенциальная модернизация временного хранилища ядерных боеголовок.

Александр Лукашенко и Владимир Путин неоднократно сообщали о планах по оснащению белорусских пусковых установок «Искандер» средствами запуска российских ракет с ядерными боеголовками и строительству хранилища ядерного оружия в Беларуси. Они также заявляли, что Россия модернизирует некоторые белорусские военные самолеты для доставки ядерных бомб.

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