В выходные в Беларуси продолжат идти дожди 1 28.07.2023, 15:26

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Но не везде.

Белгидромета прогнозируют кратковременные дожди и грозы на 29−31 июля. Из-за гроз на 29 июля объявлен желтый уровень опасности. Ожидается от +9°С ночью до +27°С днем.

В субботу, 29 июля, будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут ночью и утром на большей части территории, а днем местами, преимущественно по востоку страны. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +10…+16°С, максимальная днем +21…+27°С. Атмосферное давление будет слабо расти. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый.

В воскресенье, 30 июля, тоже ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах республики прогремят грозы, ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью от +9°С по востоку до +17°С по западу страны; максимальная днем от +19°С по северу до +27°С по юго-востоку республики. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый.

Понедельник, 31 июля, тоже будет местами дождлив — кратковременные осадки ожидаются особенно на юго-востоке страны. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +10…+17°С, максимальная днем +20…+26°С. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый.

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