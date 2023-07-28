Прорыв Запорожского фронта: ВСУ идут «волной» на юг от Орехово 28.07.2023, 15:25

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После освобождения Старомайорского наступление активизировалось сразу на трех направлениях.

Западные СМИ, ссылаясь на анонимные источники в Пентагоне, утверждают, что ВСУ начали большую активную фазу наступления на Запорожском направлении. Но оно действительно там активизировалось.

Об этом «24 каналу» заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что давление украинского войска увеличилось. Как считают журналисты Bloomberg, заявление американского чиновника подтвердил президент Украины.

«Есть определенные успехи у нас. Не только на направлении Мелитопольском, есть на Бердянском», – подчеркнул Мусиенко.

Так 27 июля ВСУ деоккупировали село Старомайорское в Донецкой области. Это открывает путь к Старомлиновке. За ней расположен фактически последний укрепрайон врага на этом направлении. А дальше уже открывается дальнейший путь чуть ли не до Мариуполя – там оперативное пространство.

Также есть определенные успехи на Юг от Орехова – тактические продвижения. Украинские армейцы пошли там новой волной после того, как разминировали определенные участки – это была довольно тяжелая и кропотливая работа.

ВСУ создали определенные коридоры, подтянули технику, танки. Сейчас они накрывают врага артиллерией, создавая предпосылки для движения дальше.

Наступление в направлении Бахмута

На Бахмутском направлении в районе Клещеевки россияне пытались перейти в атаку, но её украинские бойцы отбили. Вооруженные Силы Украины несколько продвигаются и накрывают врага реактивной и ствольной артиллерией, а также авиацией.

«Три направления, где сейчас продолжаются наступательные действия украинских войск и продвижение. И будут хорошие новости об освобожденных населенных пунктах», – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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