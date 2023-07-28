Евродепутат: Нельзя молчать!
- 28.07.2023, 15:28
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Изабель Сантуш призывает режим Лукашенко освободить Полину Шарендо-Панасюк.
Евродепутат от Португалии, «крестная» политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк Изабель Сантуш призвала освободить активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь»:
— Полина Шарендо-Панасюк, 48 лет, активистка и мать двух несовершеннолетних детей, остается в тюрьме в Беларуси. Она находилась в изоляторе 200 дней и подвергалась различным видам пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения.
Вспоминаем, еще раз, сегодня и каждый день, ваш случай. Нельзя молчать. Мы требуем вашего освобождения!
Напомним, главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина и родственники политзаключенных — Марина Адамович, жена Николая Статкевича, Андрей Шарендо, муж Полины Шарендо-Панасюк, провели ряд двухсторонних встреч в Брюсселе с депутатами Европейского парламента и дипломатами ЕС.