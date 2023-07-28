Лебединая песня оккупантов 1 Виктор Андрусив

28.07.2023, 15:44

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Виктор Андрусив

Взятие Старомайорского – это прорыв.

Вместе с успехами на других участках – это заслуженное вознаграждение наших воинов. И в тактическом плане этот успех будет оказывать серьезное влияние на дальнейшие боевые действия.

Но я сразу хочу предостеречь от завышенных ожиданий. Я постоянно повторяю, что не территорией измеряется военный успех, а способностью врага сопротивляться. К сожалению, у него еще более чем достаточно сил и средств для этого. Поэтому количество уничтоженной техники и оккупантов являются более ценным достижением, чем территория.

Вы должны понимать, что Путин уже никуда не будет наступать. Его единственная цель – остановить наше контрнаступление и сесть на переговоры. Поэтому вся орковская машина будет работать на максимальную оборону, и даже какие-то наступательные операции носят целые усиления обороны. Фактически, это «лебединая песня» оккупантов.

И не забывайте важную вещь: каждое поражение на фронте российской армии – подрывает изнутри их элиту! И это может быть даже более важным для завершения войны, чем освобождение участка оккупированной территории.

Виктор Андрусив, Telegram

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