Пенсионерка по указанию мошенников подожгла два автомобиля 1 28.07.2023, 15:49

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А еще взяла кредит и передала преступникам 19 тысяч рублей.

61-летней жительнице Гомеля позвонила якобы «сотрудница уголовного розыска» и заявила, что на женщину недобросовестные сотрудницы банка оформили кредиты.

Затем подключился «работник Нацбанка», который предложил пенсионерке помочь поймать преступников. Для этого женщина убедила дочь взять кредит на 19 тысяч рублей, деньги перевели мошенникам.

Апогеем стало последнее задание: пенсионерке поручили поджечь два автомобиля, которые якобы принадлежат той самой банкирше, оформившей кредиты.

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