Пригожин «успешно» испортил встречу РФ – Африка Павел Климкин

28.07.2023, 16:19

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Павел Климкин

Отношений по модели «босс – подчиненный» уже не будет.

Встреча Африка – РФ на саммит не тянет. Многие страны снизили уровень, наши союзники поработали, а главное – африканские страны выжидают и хотят получить свои выгоды.

Самое интересное – многие «съехавшие» с уровня глав государств или правительств прямо зависят от Китая. Пекин мог очень просто и убедительно просить их поднять уровень, но этого не сделал. Когда руководители центральноазиатских стран приехали в Москву на 9 мая, мне сложно представить, что это было сделано без ведома и согласия Пекина.

Теперь китайцы, которые имеют товарооборот с африканскими странами почти в $270 млрд, решили не делиться влиянием в Африке и не оказывать услуги РФ – это много говорит об отношении Китая к российскому режиму. Но РФ имеет и свои традиционные связи с Африкой – еще со времен СССР. Многие африканские страны не любят Запад, одновременно презирают его и боятся – еще с колониальных времен. Парадоксальным образом это совпадает с отношением Кремля к Западу.

РФ будет пытаться построить с частью Африки своеобразный антизападный альянс, ведь это подходит и Китаю. Большинству африканских стран не нравится наша война с РФ, они считают, что это отвлекает внимание, ресурсы и помощь от них. Они хотят зерно, удобрения и другие товары по минимальным ценам, а главное – получить максимальные выгоды от всех. То, что мы можем им предложить, несравнимо с другими игроками, нам нечем конкурировать – сейчас, но в будущем у нас есть уникальное «предложение» – способность бороться с российским влиянием частных военных компаний, а это не только «Вагнер».

Люди, опыт, знания – все это будет пользоваться бешеным спросом. А пока Кремль может радоваться, что путч Пригожина не удался, а в Нигере пару дней назад – удался. Пригожинский путч очень дорого обойдется РФ в сотрудничестве с Африкой, ведь ставит их «на одну доску». Отношений по модели «босс – подчиненный» с Африкой уже не будет. Можно считать, что Пригожин «успешно» испортил встречу РФ – Африка. Хороший результат.

Павел Климкин, «Фейсбук»

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