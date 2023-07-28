Ученые рассказали, смогут ли касатки и дельфины когда-нибудь жить на суше 28.07.2023, 16:16

Эволюция в действии.

Водные млекопитающие, такие как касатки, дельфины и киты, никогда не эволюционируют, чтобы жить на суше. Процесс адаптации этих животных к своей среде прошел порог невозврата, пишет New Voice.

Такими выводами поделились ученые на основе нового исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal. В период между 350 и 400 миллионами лет назад рыбы впервые вылезли на сушу. Эти существа имели зачатки конечностей, а последующие поколения эволюционировали в современных тетраподов. Под этим термином скрываются позвоночные с четырьмя конечностями и выраженными костями, к которым относятся амфибии, рептилии и млекопитающие. Большинство из последних остались жить на суше, но часть примерно 250 миллионов лет назад вернулись в воду. У них появились адаптационные механизмы, которые позволили воспользоваться преимуществами обитания в морях и океанах.

Ученые задались вопросом: раз млекопитающие вернулись к воде, смогут ли они снова выбраться на сушу. Эксперты исследовали более 5600 видов этих животных и пришли к выводу, что процесс, скорее всего, стал необратимым. В своей работе они разделили млекопитающих на четыре категории: наземные существа, виды с некоторыми водными адаптациями, но сохраняющие подвижность на суше, животные с ограниченной подвижностью на суше и полностью водные группы. Специалисты изучали эволюционные связи между видами, имеющими общих предков. Сравнивая животных, исследователи создали модели, которые оценивали вероятность эволюции их конкретных признаков.

«Одним из основных моментов нашей работы было включение всего градиента адаптаций от полностью наземных до полностью водных форм, а также проверка необратимости этих адаптаций», — рассказала Live Science ведущий автор исследования Бруна Фарина, докторант Фрибургского университета, Швейцария.

Ученые выяснили, что существует порог между полуводными и полностью водными видами, который создает необратимость эволюции. Животные из второй категории прошли через многочисленные изменения для адаптации к жизни в морях и океанах.

Сюда, например, относятся увеличение массы тела для сохранения тепла и плотоядное питание для поддержания повышенного метаболизма. Такие трансформации способны сильно усложнить жизнь на суше. В своем исследовании ученые рассмотрели только млекопитающих, а в будущем они хотят выяснить, если ли признаки необратимости эволюции у других категорий тетраподов.

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