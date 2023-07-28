В Гомеле будут судить лукашенковского провокатора 2 28.07.2023, 16:22

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Он обращался за помощью к Гайдукевичу, но тот его «кинул».

Информация об административном процессе над лукашенковским провокатором из Гомеля Евгением Котлеровым появилась в онлайн расписании судебных заседаний. Суд должен начаться 2 августа, сообщил «Флагшток».

Проблемы у Котлерова начались после того, как он приехал на место ДТП в Гомельском районе 22 мая. Тогда милиция и потерпевшие в ДТП приняли его за виновника аварии. Котлеров распрыскивал слезоточивый газ и был задержан милицией.

Милиция вызвала Котлерова в суд по делу о причинении вреда потерпевшему в ДТП. При этом по словам Котлерова, в милиции два месяца после потасовки отказывались принимать его свидетелей и видео.

Вскоре Котлерову стали приходить повестки из РОВД и суда по другим делам.

В своих проблемах гомельчанин винит участкового инспектора милиции ОВД Гомельского райисполкома Сергея Чауса и обращается к нему напрямую:

«Господин Чаус, я же вам не все видео показал. Когда покажу, вы о***те».

После получения первой повестки Котлеров стал скрываться от районных милиционеров и попытался попасть на прием к заместителю министра.

На следующем видео, опубликованном 18 июля, провокатор сообщил, что майор Чаус пытается его «закрыть на ИВС, чтобы не гавкал».

Также он обратился к Гайдукевичу (не уточнив, к отцу или сыну — руководителю провластной партии ЛДП):

«Гайдукевич сказал «Пойди порешай с ментами, они ж нормальные мужики». Так вот, эти «нормальные мужики» не могут, наверное, ничего кроме как задерживать бабок с капустой и разгонять протесты. У меня не остается ничего, кроме как идти по пути змагарства, и объявлять голодовку, если я буду задержан».

Котлеров, который ранее прилагал свои усилия для преследования демократических активистов, компрометировал независимые СМИ, сейчас сам примеряет на себя роль преследуемого государством:

«Конституция говорит, что можно защищать всеми доступными способами себя и свою семью. Но когда на той стороне, на нападающей стороне, оказывается милиционер или человек, у которого есть связи, к примеру. Тогда закон не действует. Тебя готовы запихать, запинать любыми способами, лишь бы ты только не раскрыл свое е*ло».

На данный момент известно о трех административных протокола, они переданы в суды Гомельского и Новобелицкого районов. Кроме протокола за причинение вреда также составлены протоколы за «уклонение от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс» и «мелкое хулиганство» (ст. 19.1 КоАП РБ) за применение нецензурной лексики в одном из видео на YouTube канале Котлерова.

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