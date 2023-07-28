Бойцы ВСУ показали свои трофеи в освобожденном Старомайорском 28.07.2023, 16:31

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иллюстрационное фото

Видеофакт.

Воины ВСУ из батальона«Арей» собрали трофейное оружие в освобожденном селе Старомайорское Донецкой области и показали тела нескольких ликвидированных оккупантов.

Видеозапись из только что освобожденного Старомайорского опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Воины из 7-го батальона УГА «Арей» собирают трофеи в освобожденном селе Старомайорское в Донецкой области. Российские пропагандисты тем временем воют, что из-за деоккупации Старомайорского будут вынуждены «героически отступить» и из ближайших населенных пунктов», — пишет Бутусов.

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