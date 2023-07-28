Белорусские сигареты везли в Россию под видом трансформаторов 28.07.2023, 16:44

Груз задержали таможенники.

Российские таможенники перехватили партию белорусских сигарет, которые перевозили в трансформаторах.

Грузовой автомобиль остановили в Себежском районе недалеко от границы. Водитель показал документы, согласно которым он вез в Ленинградскую область пять трансформаторов. При проверке внутри корпусов были найдены сигареты.

Была изъята 731 коробка с сигаретами (7,3 тонны) на сумму более 18,2 млн российских рублей (около 200 тысяч долларов). Начато расследование, сообщает Северо-Западное таможенное управление ФТС РФ.

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