Экс-футболист БАТЭ продолжит карьеру в Боснии и Герцеговине

Экс-футболист БАТЭ продолжит карьеру в Боснии и Герцеговине1
- 28.07.2023, 17:09
Ярослав Орешкевич подписал контракт с клубом «Вележ».
Бывший футболист БАТЭ Ярослав Орешкевич продолжит карьеру в Боснии. 22-летний полузащитник подписал контракт с клубом «Вележ». В чемпионате Боснии и Герцеговины он занял 6-е место.
Орешкевич играл за «Рух» и брестское «Динамо». В БАТЭ перешел в июне 2022 года. Его контракт был рассчитан до конца 2023-го. За борисовчан футболист сыграл 28 матчей, забил 2 гола.
Контракт с «Вележем» рассчитан до конца сезона 2024/2025 годов.