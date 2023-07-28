Экс-футболист БАТЭ продолжит карьеру в Боснии и Герцеговине 1 28.07.2023, 17:09

Ярослав Орешкевич подписал контракт с клубом «Вележ».

Бывший футболист БАТЭ Ярослав Орешкевич продолжит карьеру в Боснии. 22-летний полузащитник подписал контракт с клубом «Вележ». В чемпионате Боснии и Герцеговины он занял 6-е место.

Орешкевич играл за «Рух» и брестское «Динамо». В БАТЭ перешел в июне 2022 года. Его контракт был рассчитан до конца 2023-го. За борисовчан футболист сыграл 28 матчей, забил 2 гола.

Контракт с «Вележем» рассчитан до конца сезона 2024/2025 годов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».