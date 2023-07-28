ВСУ разбили бригаду россиян и продвинулись на Бахмутском направлении
- 28.07.2023, 17:20
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Освобождены 1200 метров украинской территории.
Российские оккупанты активно используют артиллерию и минометы, что затрудняет продвижение ВСУ, рассказал командир третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий.
«В ходе операции на Бахмутском направлении, 3 рота 2 штурмового батальона 3 ОШБр освободила более 1200 метров украинской территории. Также бригада сообщила о взятии в плен 8 россиян 83 бригады ДШВ армии врага. Часть российских военных сбежала, остальные были ликвидированы», - сообщил Билецкий в своем Telegram.
Он раскрыл, что россияне активно используют артиллерию. Кроме этого, территория на подступах тщательно заминирована.
Освобождены 1200 метров украинской территории.