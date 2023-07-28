Как кот из польского Гданьска стал международной знаменитостью 2 28.07.2023, 17:27

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Он каждый день провожает хозяйку на поезд.

Кот из Гданьска прославился летом этого года. Он каждый день провожал свою хозяйку до поезда и, как только те садились в вагон, сам возвращался домой. В июне его историю рассказали гданьские железнодорожники и она быстро разнеслась по европейским медиа.

MOST рассказывает, как кот, которого когда-то нашли на помойке, стал международной знаменитостью.

Как Польша узнала о Рысю

О преданном четвероногом рассказали гданьские железнодорожники со станции Фирога. 29 мая на страничке в Facebook они написали:

«За несколько минут до приезда поезда на перроне появляются мама с сыном, а за ними следом идёт красивый рыжий кот, ласкаясь и мяукая. На наш вопрос об этом рыжем милашке мама ответила, что это их кот, который всегда за ними ходит, а сейчас провожает на поезд».

Женщина добавила, что, когда она с сыном садится в поезд, кот отправляется домой. Авторы поста отметили, что действительно, как только состав подъехал к перрону, питомец подошёл к ближайшей лавке, сел возле неё и начал наблюдать, как хозяйка с сыном заходят в вагон. Дождался, когда поезд отъедет, и побежал домой.

История, рассказанная железнодорожниками из Гданьска, растрогала поляков. Пользователи интернета умилялись преданностью питомца, а также беспокоились о его безопасности, ведь он мог по неосторожности выскочить под поезд.

О Рышарде (это полное имя кота) стали писать в СМИ, в том числе республиканских. Например, репортаж о рыжем питомце показали в популярной передаче Teleexpress на центральном телеканал TVP.

История преданности

У Рысю и его хозяйки Патриции несколько раз брали интервью. На них женщина рассказала, что рыжий милашка действительно очень преданный. Он всегда ходит только за ней, сопровождает на прогулках, в походах в лес.

Когда Патриция начала ездить на поезде по делам, кот порывался идти с ней: бил лапками по закрытой двери, а потом с укоризной наблюдал в окно, как хозяйка уходит в направлении станции. В какой-то момент женщина разрешила Рышарду ходить с ней до поезда, ведь питомец никогда не убегал от неё далеко, был «при ноге» и всегда отзывался на своё имя.

Возможно, необычная для котов преданность объясняется тем, что два года назад Патриция забрала Рысю из приюта, когда тому было всего две недели. Сотрудники же нашли рыжего малыша на помойке. Женщина говорит, что сначала он был недоверчивым, но со временем привык к новой обстановке и хозяйке.

Итальянская слава

О рыжем коте из Гданьска писали не только поляки. Рысю стал популярным также и в Италии. Статьи о нём вышли даже в крупнейших газетах этой страны: La Stampa и La Repubblica.

Гданьские железнодорожники на это отметили, что если бы они были перевозчиками и отвечали за билеты, то выдали бы Рысю как своему «котиному представителю» бесплатный проездной, чтобы он мог всегда ездить вместе с хозяйкой.

«Но зато место на перроне под нашей лавочкой, или на лавочке, или где бы он ни захотел посидеть или полежать у нас на станции Фирога, у Рысю будет всегда», — подчеркнули железнодорожники.

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