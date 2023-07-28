России предрекли 30% обвал экспортных доходов

России предрекли 30% обвал экспортных доходов2
- 28.07.2023, 17:38
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Санкции, скидки на нефть и отключение газа европейским странам бьют по доходам РФ.
Санкции, скидки на нефть и отключение газа европейским странам обрушат экспортные доходы российской экономики на 30%, следует из прогнозов Центрального банка РФ, отмечает Finanz.
В этом году, по оценке центробанка, экспортеры заработают $414 млрд против рекордных $591 млрд в 2022-м.
Номинально объемы экспорта откатятся к уровням 2019 года, но в реальности приток экспортной выручки схлопнется куда сильнее.
По данным ЦБ, 39% российского экспорта сейчас осуществляется «в рублях», что, как правило, означает первобытную бартерную торговлю.
Еще 27% оплачивается в «дружественных» валютах, потратить которые можно лишь в странах, откуда они пришли.
На доллары и евро приходится лишь 34% российского экспорта. И если эта доля сохранится, реальный приток твердой валюты в Россию составит лишь $140 млрд - а это уровни 2003-04 гг.
На межбанковском рынке валюта уже в дефиците: в июле, чтобы привлечь доллары, участники рынка были готовы платить по 13% годовых, а евро - 11%, рассказывает Андрей Хохрин, гендиректор ИК «Иволга Капитал». Для сравнения: рублевые кредиты в среднем стоили 7,8% во второй половине месяца.
Сжатие экспорта сулит дальнейшую девальвацию рубля - до 100 за доллар и выше, прогнозирует главный макроэкономист УК «Ингосстрах–Инвестиции».