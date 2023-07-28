На рынке труда — новое антидостижение 1 28.07.2023, 18:12

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В стране стремительно растет дефицит работников.

В Беларуси дефицит работников превысил отметку в 131 тысячу человек. Столько предложений от нанимателей на 28 июля размещено в общереспубликанском банке вакансий. Ранее дефицит работников в нашей стране не превышал планку в 130 тысяч, передает «Зеркало».

На 28 июля в Беларуси требовалось 131 463 работника. Для сравнения: два месяца назад в целом по стране насчитывалось 120 065 предложений от нанимателей. То есть за это время число вакансий выросло больше чем на 11 тысяч.

По 68,8 тысячам вакансий из общего числа, которые 28 июля предлагают наниматели, — на зарплату до 800 рублей. Платить от 2000 рублей готовы почти почти по 10,7 тысячам вакансиям. Однако нужно учитывать, что наниматели зачастую указывают в объявлении о поиске работников зарплату до выплаты налогов.

Напомним, в Беларуси продолжает сокращаться число занятых в экономике. По данным Белстата, за июнь страна потеряла 2,6 тысячи занятых, а с начала этого года — 25 тысяч.

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