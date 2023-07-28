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Трамп не планирует прекращать президентскую кампанию

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  • 28.07.2023, 18:21
Трамп не планирует прекращать президентскую кампанию
ДОНАЛЬД ТРАМП
фото: EPA

Даже если суд признает его виновным.

Бывший президент США Дональд Трамп продолжит свою президентскую кампанию перед выборами в 2024 году, даже если суд признает его виновным.

Eго заявление приводит Reuters.

Трамп опроверг обвинения в том, что он допустил нарушения при передаче правоохранителям записи с камер наблюдения в его резиденции «Мар-а-Лаго», где нашли секретные документы.

Бывший президент США также обвинил правоохранителей, что они пытаются запугать личный персонал резиденции «чтобы те выходили и сочиняли о нем ложь».

Он подчеркнул, что осуждение по предъявленным ему обвинениям не помешает его президентской кампании.

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