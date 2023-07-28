Трамп не планирует прекращать президентскую кампанию

Трамп не планирует прекращать президентскую кампанию1
- 28.07.2023, 18:21
Даже если суд признает его виновным.
Бывший президент США Дональд Трамп продолжит свою президентскую кампанию перед выборами в 2024 году, даже если суд признает его виновным.
Eго заявление приводит Reuters.
Трамп опроверг обвинения в том, что он допустил нарушения при передаче правоохранителям записи с камер наблюдения в его резиденции «Мар-а-Лаго», где нашли секретные документы.
Бывший президент США также обвинил правоохранителей, что они пытаются запугать личный персонал резиденции «чтобы те выходили и сочиняли о нем ложь».
Он подчеркнул, что осуждение по предъявленным ему обвинениям не помешает его президентской кампании.