Теннисисты из Беларуси не смогут поучаствовать в турнире в Праге 3 28.07.2023, 18:32

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Livesport Prague Open начнется в чешской столице на следующей неделе.

Теннисисты из Беларуси и России не смогут поучаствовать в турнире в Праге, сообщает sport.cz. Ранее правительство Чехии запретило спортсменам из РБ и РФ участвовать в соревнованиях на территории страны из-за войны России против Украины.

О запрете стало известно через день после того, как чешская полиция не разрешила российскому игроку находиться в Чехии. Его фамилия не называется. Это был первый участник с российским паспортом, который приехал в страну. После этого случая через Женскую теннисную ассоциацию организаторы турнира обратились к другим игрокам из России, а также из Беларуси, чтобы они не ехали в Прагу.

Женская теннисная ассоциация позволяет белорусам и россиянам выступать на турнирах в нейтральном статусе. Но в некоторых странах возникают проблемы. На прошлой неделе российской теннисистке Вере Звонаревой запретили въезд в Польшу на турнир WTA в Варшаве.

Livesport Prague Open начнется в чешской столице на следующей неделе.

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