Эпидемиологи нашли нарушения в 97% белорусских медучреждений 7 28.07.2023, 18:42

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Госсаннадзор назвал самые частые.

Специалисты санэпиднадзора нашли нарушения почти во всех медицинских учреждениях Беларуси, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Эпидемиологи в первом полугодии 2023 года проверили более 3,8 тысячи организаций здравоохранения и выявили более 23 тысяч пунктов нарушений.

- В 97% объектов зарегистрированы нарушения требований санэпидзаконодательства, - проинформировали в центре.

Больше всего претензий у эпидемиологов вызвали проведение дезинфекции изделий медназначения, предстерилизационной очистка и контроля ее качества, стерилизация медизделий. Также не соблюдается бельевой режим, в частности, дезинфекция постельных принадлежностей. Медработники нарушают правила использования средств индивидуальной защиты и санитарной одежды, не соблюдают требования к гигиене рук.

Кроме того, есть претензии к качеству уборки, к освещению и водоснабжению в медучреждениях, к организации питания пациентов в больницах. Немало нареканий вызвали также благоустройство территорий, состояние фасадов зданий и внутренней отделки помещений, а также состояние мебели, медтехники и оборудования.

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