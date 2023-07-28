ВСУ сдерживают оккупантов под Марьинкой и наступают на двух южных направлениях 28.07.2023, 18:53

2,104

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Российские оккупанты продолжают безрезультатно атаковать позиции сил обороны Украины на востоке страны, в течение суток произошло 21 боевое столкновение. Об этом 28 июля в вечерней сводке в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На купянском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области, на лиманском – в районе Григоровки Донецкой области. О попытках атак россиян на этих направлениях в ВСУ не сообщают.

«На бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. На авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки [Донецкой области] артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктов», – сказано в сводке

На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На шахтерском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Одрадное, Благодатное, Макаровка, Зеленое Поле и Новодаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».