Украинские пограничники дронами атаковали позиции россиян на Сватовском направлении
- 28.07.2023, 19:25
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Украинские защитники на Сватовском направлении обнаружили позиции россиян и атаковали их с помощью дронов.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Сватовское направление. Аэроразведка ГПСУ не только корректирует, но и беспощадно бьет оккупантов FPV-дронами», - говорится в сообщении.
Пограничники отметили, что позиции противника сильно страдают.
«Да и сами захватчики от частых и внезапных прилетов наших "птичек", мягко говоря, не в восторге», - добавили в ГПСУ.