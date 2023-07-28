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Украинские пограничники дронами атаковали позиции россиян на Сватовском направлении

  • 28.07.2023, 19:25
Украинские пограничники дронами атаковали позиции россиян на Сватовском направлении

Видео.

Украинские защитники на Сватовском направлении обнаружили позиции россиян и атаковали их с помощью дронов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Сватовское направление. Аэроразведка ГПСУ не только корректирует, но и беспощадно бьет оккупантов FPV-дронами», - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что позиции противника сильно страдают.

«Да и сами захватчики от частых и внезапных прилетов наших "птичек", мягко говоря, не в восторге», - добавили в ГПСУ.

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