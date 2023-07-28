БГТУ и БГПУ недобрали студентов на бюджетное обучение

БГТУ и БГПУ недобрали студентов на бюджетное обучение2
- 28.07.2023, 19:32
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Объявлен дополнительный набор.
Белорусский государственный технологический университет объявил дополнительный набор на семь специальностей, где остались 107 бюджетных мест. Об этом сообщило Минобразования. Также о недоборе заявил и Белорусский государственный педагогический университет.
В БГТУ на данный момент есть недобор по профилям «химия/математика» и «физика/математика». Вакантные бюджетные места:
«Технология стекла, керамики и вяжущих материалов» — 26; «Электрохимические производства» — 13;
«Производство материалов и устройств электроники» — 17;
«Промышленные и коммунальные системы водоподготовки и водоочистки» — 15;
«Принттехнологии» — 14;
«Технология деревообрабатывающих производств» — 16;
«Мехатронные системы и оборудование деревоперерабатывающих производств» — 3.
Сертификаты ЦТ и (или) ЦЭ, которые здесь нужны: физика/химия — от 20 баллов и выше; математика — от 10 баллов и выше; белорусский (русский) язык — 10 баллов и выше.
В БГПУ остались такие вакантные бюджетные места:
«Физико-математическое образование (математика и информатика)» — 12;
«Физико-математическое образование (математика и физика)» — 9;
«Физико-математическое образование (физика и информатика)» — 2».
Сертификаты ЦТ и (или) ЦЭ, которые нужны на этих специальностях: белорусский (русский) язык — 10 баллов и выше; физика — от 10 баллов и выше; математика — от 20 баллов и выше.
Документы от абитуриентов в обоих вузах принимают до 6 августа 2023 года.