БГТУ и БГПУ недобрали студентов на бюджетное обучение 2 28.07.2023, 19:32

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Объявлен дополнительный набор.

Белорусский государственный технологический университет объявил дополнительный набор на семь специальностей, где остались 107 бюджетных мест. Об этом сообщило Минобразования. Также о недоборе заявил и Белорусский государственный педагогический университет.

В БГТУ на данный момент есть недобор по профилям «химия/математика» и «физика/математика». Вакантные бюджетные места:

«Технология стекла, керамики и вяжущих материалов» — 26; «Электрохимические производства» — 13;

«Производство материалов и устройств электроники» — 17;

«Промышленные и коммунальные системы водоподготовки и водоочистки» — 15;

«Принттехнологии» — 14;

«Технология деревообрабатывающих производств» — 16;

«Мехатронные системы и оборудование деревоперерабатывающих производств» — 3.

Сертификаты ЦТ и (или) ЦЭ, которые здесь нужны: физика/химия — от 20 баллов и выше; математика — от 10 баллов и выше; белорусский (русский) язык — 10 баллов и выше.

В БГПУ остались такие вакантные бюджетные места:

«Физико-математическое образование (математика и информатика)» — 12;

«Физико-математическое образование (математика и физика)» — 9;

«Физико-математическое образование (физика и информатика)» — 2».

Сертификаты ЦТ и (или) ЦЭ, которые нужны на этих специальностях: белорусский (русский) язык — 10 баллов и выше; физика — от 10 баллов и выше; математика — от 20 баллов и выше.

Документы от абитуриентов в обоих вузах принимают до 6 августа 2023 года.

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