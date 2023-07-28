Белорусы создали новую семью в Польше во время католического паломничества 28.07.2023, 19:54

Таинство венчания совершил ксендз Вячеслав Борок.

Белорусы-католики зарубежья заканчивают пешее паломничество из Варшавы к Костомолотам на Подляшье. 28 июля во время нее было совершено таинство брака: это произошло в костеле в деревне Кодень на самой границе Польши и Беларуси.

Обвенчались участники паломничества Сергей из Щучина и Александра из Мостов, которые сейчас живут и учатся в Польше. Молодые люди в Беларуси много раз участвовали в паломничествах, а когда оказались за границей, то присоединились к паломничеству белорусов зарубежья, пройдя весь путь.

Финальная святая Месса паломничества была совершена в санктуарии Божьей Матери Коденьской, Королевы Подляшья, рассказал изданию Katolik.life координатор паломничества Артем Ткачук.

Во время этой святой Мессы таинство венчания белорусов совершил духовный руководитель паломничества ксендз Вячеслав Борок.

«Александра очень хотела отправиться в это паломничество и пригласила меня. И тут пришла прекрасная идея — почему бы среди своих белорусов и так близко к дому не обвенчаться? Мы надеемся, что в скором будущем сможем вернуться в Беларусь и там отметить свадьбу вместе с друзьями и родственниками», — поделился молодожен Сергей.

Пешее паломничество Варшава — Кодень — Костомолоты началось 22 июля. В ходе него паломники должны были за неделю пройти 210 километров под девизом: «С Богом до Беларуси». В этом году в паломничество, которое проводится второй раз, записались 40 участников. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

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