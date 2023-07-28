Украинские пограничники показали, как воюют в Серебрянском лесу 28.07.2023, 20:21

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Это место уже успели прозвать «украинским Вьетнамом».

Непрекращающийся огонь артиллерии и штурмы позиций — вот, с чем сталкиваются украинские защитники на позициях в Серебрянском лесу. Это место уже успели прозвать «украинским Вьетнамом».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

«Из-за нетипичных для Донбасса природных условий — горы, лес, болота, пограничники, которые держат здесь оборону рядом с Вооруженными силами Украины, уже успели прозвать эту территорию «украинским Вьетнамом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это одной особенностью этого участка фронта является река Северский Донец. Украинские позиции расположены по обе стороны, из-за чего военным приходится постоянно переправляться через водную артерию.

«В этих местах враг особенно пристально выцеливает защитников», - сообщили пограничники.

Воины показали, в каких условиях им приходится держать оборону, какие преимущества имеют украинские силы обороны и чем отвечают на атаки россиян военные ГПСУ.

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