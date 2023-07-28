Камчатское предприятие завозило в Беларусь зараженную паразитами рыбу

Камчатское предприятие завозило в Беларусь зараженную паразитами рыбу7
- 28.07.2023, 20:29
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Введен усиленный лабораторный контроль.
В Беларуси обнаружили зараженную паразитами рыбу, которую в страну поставило российское предприятие «Командор» (Камчатский край). Об этом сообщили в Россельхознадзоре со ссылкой на уведомление Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Беларуси.
Белорусское ведомство выявило паразитов и паразитарные поражения в рыбной продукции, произведенной на камчатском рыбоконсервном заводе и отгруженной на территорию нашей страны.
В Россельхознадзоре отметили, что обнаруженные паразиты не опасны для здоровья человека, но в соответствии с Техрегламентом ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» их наличие все равно не допускается: такая продукция идет только на промышленную переработку.
«По факту обнаружения введен усиленный лабораторный контроль при поставках на внешние рынки рыбной продукции указанного предприятия», — сообщили в российском ведомстве.
Там проводят расследование с целью выяснить, почему произведенная на камчатском заводе рыба оказалась некачественной.