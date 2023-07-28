закрыть
28 июля 2023, пятница, 21:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Футболисты минского «Динамо» в кубковом матче выиграли со счетом 9:0

4
  • 28.07.2023, 20:38
  • 2,714
Футболисты минского «Динамо» в кубковом матче выиграли со счетом 9:0

Это крупнейшая победа команды за времена независимой Беларуси.

В пятницу прошли два матча 1/8 финала футбольного Кубка Беларуси. Минское «Динамо» разгромило «Осиповичи» из первой лиги — 9:0 (крупнейшая победа команды за времена независимой Беларуси).

На счету легионера Душана Бакича 4 гола. Именно «Осиповичи» в предварительном раунде выбили из турнира действующего обладателя Кубка «Гомель», что и привело к отставке главного тренера.

В другом поединке «Минск» выиграл у могилевского «Днепра», еще одного представителя первой лиги — 2:0.

Следующие матчи 1/8 финала пройдут в выходные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет повторения Цусимы
Путин хочет повторения Цусимы Альфред Кох
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Иван Преображенский
Решающий год
Решающий год Гарри Каспаров
Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко