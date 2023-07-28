Футболисты минского «Динамо» в кубковом матче выиграли со счетом 9:0 4 28.07.2023, 20:38

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Это крупнейшая победа команды за времена независимой Беларуси.

В пятницу прошли два матча 1/8 финала футбольного Кубка Беларуси. Минское «Динамо» разгромило «Осиповичи» из первой лиги — 9:0 (крупнейшая победа команды за времена независимой Беларуси).

На счету легионера Душана Бакича 4 гола. Именно «Осиповичи» в предварительном раунде выбили из турнира действующего обладателя Кубка «Гомель», что и привело к отставке главного тренера.

В другом поединке «Минск» выиграл у могилевского «Днепра», еще одного представителя первой лиги — 2:0.

Следующие матчи 1/8 финала пройдут в выходные.

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