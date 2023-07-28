В Ростове силовикам приказали каждые 15 минут осматривать небо

В Ростове силовикам приказали каждые 15 минут осматривать небо5
- 28.07.2023, 20:58
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ПВО не хватает?
В Ростове российских полицейских и других силовиков принуждают регулярно осматривать небо после того, как в регионе прогремело несколько взрывов.
Об этом сообщает Baza в Telegram.
«В Ростове-на-Дону введен план «Воздушная тревога». Всем полицейским и другим силовикам приказано каждые 15 минут осматривать воздушное пространство над городом», - сказано в сообщении издания.
В Baza добавляют, что все результаты своих наблюдений силовики якобы должны вносить в журнал.