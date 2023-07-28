Лукашенко снял с должности главу «Белкоопсоюза» 1 28.07.2023, 21:14

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Олег Мацкевич

Олег Мацкевич руководил им с октября 2021 года.

Олег Мацкевич 28 июля был освобожден от должности председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Соответствующий указ 28 июля подписал Лукашенко.

«Белкоопсоюзом» Мацкевич руководил с октября 2021 года.

Ранее Олег Мацкевич занимал должность зампреда Витебского облисполкома. До того, как занять эту должность он служил в Комитете госконтроля.

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