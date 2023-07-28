Мэр норвежского города приехал в Украину на велосипеде и собрал внушительную сумму для ВСУ 28.07.2023, 22:54

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Турне заняло 11 дней.

Глава города Сокндал в Норвегии Йонас Андерсен Саед совершил 11-дневное велосипедное турне в село Зализцы на Тернопольщине, собрав 150,4 тысячи норвежских крон (545 тысяч гривен) на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом пишет норвежское издание Stavanger Aftenblad.

Андерсен отправился на велосипеде из Сокндала в Зализцы, которые стали городами-побратимами после полномасштабного вторжения России в Украину.

Вместе с мэром Сокндала отправилось авто, которое передала норвежская инициатива Biler til Ukraina («Авто для Украины») на нужды украинских Вооруженных Сил.

На собранные во время последнего велосипедного турне средства Андерсен совместно с председателем Залозецкой общины Андрей Нога приобрели два дрона Mavic, компьютерное оборудование для артиллерии, планшеты, тепловизор и генератор.

Нога рассказал в Facebook, что приобретенные вещи уже передали украинским военным, которые были довольны такими подарками.

Как сообщал норвежский вещатель NRK, для Андерсена это – четвертое путешествие на велосипеде в Украину с начала полномасштабного вторжения. Во время каждой из них он собирал деньги на помощь украинским военным.

Среди прочего, после первой поездки мэру Сокндала удалось собрать примерно столько же – 150 тысяч норвежских крон. Эти средства спасли жизнь украинскому военному, который мог умереть без срочно приобретенных лекарств. Сейчас он находится на реабилитации в Германии.

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