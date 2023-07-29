Федерация фехтования отменила дисквалификацию украинской саблистки 29.07.2023, 1:08

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Ольга Харлан

Теперь она сможет выступить на чемпионате мира.

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан. Теперь она сможет выступить на чемпионате мира.

Об этом сообщает la Repubblica.

Харлан будет допущена к командным соревнованиям на чемпионате мира в Милане, которые являются решающими для квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

FIE подчинилась призыву МОК, который вмешался в ситуацию после скандала и попросил понимания для украинских спортсменов.

В Федерации учли, что украинская фехтовальщица действовала согласно COVID-протоколу, который актуален на ЧМ-2023. Харлан имела право не давить руку соперницы. Ей достаточно было коснуться клинком.

Во время победы над россиянкой Анной Смирновой Харлан отказалась от традиционного ритуала — рукопожатия. Вместо этого спортсменка пообщалась с соперницей, после чего покинула площадку. «Нейтральная» фехтовальщица осталась и потребовала дисквалификации Ольги.

Судьи со своей стороны отклонили протест российской фехтовальщицы, однако следующий поединок Харлан против болгарки Илиевой уже не состоялся. Организаторы соревнований дисквалифицировали спортсменку за неуважение к оппонентке из РФ.

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