Художник из Бреста посадил Лукашенко в туалет вместе с ядерной боеголовкой 29.07.2023, 3:52

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Фотофакт.

В Познани появилась инсталляция с Лукашенко, которую создал художник из Бреста. Скульптура нестационарная, поэтому может свободно передвигаться.

Как рассказал BG.Media художник, идея скульптуры возникла, когда начали ходить слухи о том, что Россия собирается разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

«Мне это казалось абсурдным и опасным. Я решил выразить это в саркастической форме, воплотив ее в таком виде. Это старая ржавая боеголовка, из которой торчит военная фуражка. На корпусе ракеты можно увидеть флаг СССР, инвентарный номер, срок годности (который давно истек) и прочие атрибуты старого совка. В середине боеголовки находится динамик, из которого доносятся популистские заявления и характерные звуки дозиметра (счетчика Гейгера). Сама боеголовка размещена в деревянном сарае, напоминающем старинный туалет. На его двери висит табличка с облупившейся надписью «Приглашаем!», где четко видны только четыре буквы — Р, А, Ш, А», – описывает инсталляцию художник.

Скульптура выполнена из глины, дерева и папье-маше. На ее создание ушло около 2 месяцев. И так как скульптура не является стационарной, разрешение на ее временное размещение брать у местных властей не требуется.

«Мы просто ставили ее на улицах и в парках Познани и наблюдали за реакцией прохожих, когда они слышали голос из «сортира». Некоторых это удивило, многие улыбнулись, узнав лицо и голос из громкоговорителя», – рассказывает художник.

«Вообще концепция памятников политическим деятелям вызывает у меня ассоциации с Советским Союзом, – делится с BG.Media своим мнением брестчанин. – Создание культа таких неоднозначных фигур, как Ленин, Сталин и других, привело нашу страну к тому, что мы имеем сейчас. На мой взгляд, всем этим памятникам место именно в таких деревянных шкафах. Было бы здорово выделить для них отдельное место на окраинах беларуских городов или в тихих парках, как это делается кое-где в Европе».

Сейчас художник работает над серией ароматических свечей с изображениями современных диктаторов. Это маленькие бюсты из соевого воска с рукой на шее, которая душит их. Именно поэтому свечи называются «Душевными».

«Этот стиль, сочетающий в себе красоту исполнения и безобразие человека, изображенного в произведении, я называю «Красотой». Планирую сделать небольшой тираж таких свечей на продажу до дня нашей победы над диктатурой», – делится планами художник.

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