Греция поможет в восстановлении памятников Одессы, пострадавших от атак РФ 29.07.2023, 4:42

Об этом заявил греческий консул в Одессе.

Греческий консул в Одессе Димитриос Дохтсис предложил городу помощь в реставрации памятников архитектуры, пострадавших в результате российских обстрелов.

Об этом Дохтис заявил на встрече с мэром Одессы Геннадием Трухановым, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Telegram-канал Одесского горсовета.

Консул Греции подчеркнул, что Афины осуждают атаки по историческому центру Одессы, находящемуся под защитой ЮНЕСКО.

«Греция примет участие в восстановлении пострадавших памятников архитектуры. Особенно это касается домов с греческой историей, а именно дома Папудовой и дома Родоканаки», – заявил дипломат.

Одесский мэр в свою очередь отметил, что министр иностранных дел Греции господин Никос Дендиас дважды посетил Одессу с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее Италия заявила, что готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора, который пострадал в результате ракетного удара оккупационных войск РФ.

Собор подвергся разрушениям во время массированного обстрела Одесской области в ночь на 23 июля Россия. Спасо-Преображенский собор – это самый большой собор и самая большая православная достопримечательность города.

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