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Глава Африканского союза жестко поставил Путина на место

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  • 29.07.2023, 8:08
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Глава Африканского союза жестко поставил Путина на место
Азали Ассумани

Бесплатного зерна недостаточно, нужно прекратить войну.

Бесплатного зерна из России недостаточно, чтобы решить проблему продовольственного кризиса. Для этого необходимо добиться прекращения огня в Украине.

Об этом заявил глава Африканского союза Азали Ассумани во время саммита Россия-Африка, сообщает Sky News.

«Да, это важно, но этого недостаточно. Мы должны добиться прекращения огня (в Украине. - Ред.)», - подчеркнул он.

Ассумани добавил, что «президент России (российский диктатор Владимир Путин. – Ред.) готов помочь в вопросах поставки зерна». Он также отметил, что Путин «показал готовность к переговорам» и что «вторая сторона должна быть убеждена».

Напомним, Путин заявлял на саммите Россия-Африка, что Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритреи по 25-50 тысяч тонн зерна. Зимбабве уже отказалось от такого предложения.

Координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби назвал его «отчаянной попыткой скрыть последствия выхода из «зернового соглашения».

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