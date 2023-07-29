Глава Африканского союза жестко поставил Путина на место 5 29.07.2023, 8:08

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Азали Ассумани

Бесплатного зерна недостаточно, нужно прекратить войну.

Бесплатного зерна из России недостаточно, чтобы решить проблему продовольственного кризиса. Для этого необходимо добиться прекращения огня в Украине.

Об этом заявил глава Африканского союза Азали Ассумани во время саммита Россия-Африка, сообщает Sky News.

«Да, это важно, но этого недостаточно. Мы должны добиться прекращения огня (в Украине. - Ред.)», - подчеркнул он.

Ассумани добавил, что «президент России (российский диктатор Владимир Путин. – Ред.) готов помочь в вопросах поставки зерна». Он также отметил, что Путин «показал готовность к переговорам» и что «вторая сторона должна быть убеждена».

Напомним, Путин заявлял на саммите Россия-Африка, что Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритреи по 25-50 тысяч тонн зерна. Зимбабве уже отказалось от такого предложения.

Координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби назвал его «отчаянной попыткой скрыть последствия выхода из «зернового соглашения».

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