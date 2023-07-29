В Бресте начали наблюдать сильное свечение со стороны Польши 2 29.07.2023, 8:10

12,720

Что происходит?

Недавно жители Бреста увидели в небе над Польшей яркое свечение. Раньше такого зарева брестчане никогда не видели, пишет на портале «Виртуальный Брест» фото- и видеоблогер Василий Пашалюк. Но ему, кажется, удалось выяснить причину этого явления.

«Такое ощущение, что вдоль границы какой-то мощный источник света. На фото, конечно плохо видно, но если у вас вид из окна на Польшу — вы его увидите», — сообщил блогер.

Чтобы выяснить тайну, Пашалюк поднял в небо квадрокоптер и зумом «разглядел» поставленные поляками вдоль границы с Беларусью ветряки.

«Кажется, соседи пытаются выжать электричество из летящего к нам ветра и таким образом снижают его силу и мощь, — пишет Василий. — Уж не в этом ли кроется загадка постоянного «везения» Бреста в климатическом смысле?

А если вдруг вы задались вопросом — почему они могут, а мы нет, то вспомните, что у нас на полную мощь работают (с небольшими перерывами) два энергоблока АЭС, куда ж нам еще и ветряки?»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».