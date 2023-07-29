Буданов: Силы обороны Украины скоро войдут в Крым

Буданов: Силы обороны Украины скоро войдут в Крым2
- 29.07.2023, 8:14
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Глава украинской разведки сделал важное заявление.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал в комментарии ТСН, когда силы обороны Украины начнут освобождение Крымского полуострова от российских оккупантов.
Начальника ГУР Минобороны Украины спросили, когда украинские военные войдут на территорию оккупированного страной-агрессором РФ украинского полуострова.
«Скоро», – ответил кратко Буданов.
Отмечается, что точной даты деоккупации Крыма глава разведки не назвал, но еще раз заверил, что произойдет это вскоре.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял в интервью, опубликованном 27 июля, что Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Керченскому мосту, соединяющему его с РФ.